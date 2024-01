Kering Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Kering-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die von positiven Themen geprägt waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kering-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 479,38 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 378,4 EUR eine Abweichung von -21,06 Prozent aufweist. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 399,4 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,26 Prozent Abweichung), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Kering-Aktie mit einem Wert von 81,39 als überkauft eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ein Wert von 56, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in den letzten Monat ergibt ein zunehmend trübes Bild der Anlegerstimmung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Kering-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

