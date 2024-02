Kering Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI für Kering hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 11,68, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft gilt und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 24,16 im überverkauften Bereich, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes um die Aktie zeigt eine Untersuchung eine starke Aktivität und eine positive langfristige Stimmung. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen deutet auf eine gute Stimmung hin, während die Rate der Stimmungsänderung als neutral bewertet wird.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Kering zeigt, dass die Aktie mit -4,77 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal aufweist. Der GD50 hingegen zeigt ein Kursplus von +9,41 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hindeutet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Im Branchenvergleich hat die Kering-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,28 Prozent erzielt, was 20,28 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt und insgesamt ein "Gut"-Rating ergibt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Messungen eine positive Bewertung für die Kering-Aktie, sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht.

