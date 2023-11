Kering Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Kering-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 499,36 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 391 EUR, was einem Unterschied von -21,7 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs (409,76 EUR) lag nah am gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Kering beträgt 73,28 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Kering daher als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Kering aktuell bei 1, was eine positive Differenz von +1,28 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Kering eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Kering war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Redaktion hat sowohl die sozialen Medien als auch verschiedene Kommentare ausgewertet und festgestellt, dass die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung ermöglicht. Trotzdem wurden auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt jedoch ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.