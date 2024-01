Kering Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Diskussionen über Kering auf den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Insgesamt konnten sechs Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt werden, wovon fünf positiv und eines negativ waren. Daher wird die Aktie letztendlich als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Kering-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kering-Aktie aus trendfolgender Sicht momentan als "Schlecht" bewertet wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 464,57 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 361 EUR liegt (-22,29 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 391,24 EUR unter dem letzten Schlusskurs (-7,73 Prozent Abweichung). Somit wird die Kering-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kering mit 24,25 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist ebenfalls einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Kering derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 1,28 Prozentpunkte (1,28 % gegenüber 0 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie mit "Gut" bewertet wird.