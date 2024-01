Kering Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Kering hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Outperformance von +20,28 Prozent darstellt. Auch im Bereich der "Zyklischen Konsumgüter" liegt die Rendite von Kering mit 20,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Kering stark angestiegen ist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung im Gegensatz dazu eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen. Dieser zeigt, dass der GD200 von Kering bei 476,49 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie (381,7 EUR) um -19,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt hingegen eine Abweichung von -4,38 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Anleger haben überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Kering eine gemischte Einschätzung aufgrund der unterschiedlichen Bewertungen in den verschiedenen Kategorien.

