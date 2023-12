Kering Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Kering: Aktuelle Analyse und Branchenvergleich

Der französische Luxuskonzern Kering wird anhand verschiedener Kriterien bewertet, um Anlegern eine fundierte Einschätzung zu ermöglichen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 24,25, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Ein weiterer Indikator, der zur Bewertung herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI für Kering liegt bei 21,56, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 45,48, was eine neutrale Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "gut".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" zeigt sich, dass Kering eine Rendite von 20,28 Prozent erzielt hat, was mehr als 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese starke Performance führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Kering gut ab, mit einer Rendite von 1,28 Prozent, die über dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie im Vergleich als lukratives Investment bewertet und erhält eine "gut"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Kering solide Fundamentaldaten und eine starke Performance im Vergleich zur Branche aufweist, was Anlegern eine positive Perspektive bieten könnte.

