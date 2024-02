Kering Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Kering-Aktie von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Es wurden jedoch auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat zudem 2 positive und 1 negative Signal herausgefiltert, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Kering-Aktie bei 20,28 Prozent, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" übertrifft Kering mit 20,28 Prozent die durchschnittliche Rendite um ein Vielfaches. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -16,43 Prozent des aktuellen Kurses von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein neutrales Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Kering im Vergleich zur Branche eine höhere Dividende aus, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Auswertung, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die Aktie jedoch in den Bereichen Jahresperformance und Dividendenrendite positiv abschneidet.