Kering Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Kering betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 12,56 Punkte, was bedeutet, dass Kering momentan als überverkauft eingestuft wird, was als "Gut" bewertet wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,6, was bedeutet, dass Kering weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Kering in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich weniger über Kering diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating, und die Aktie erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Kering beträgt 1,28 Prozent, was 1,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kering mit 24,25 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.