Kering Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Das französische Luxusgüterunternehmen Kering wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Gesamtstimmung der Anleger wird daher als neutral eingestuft, wobei 6 positive und 0 negative Signale identifiziert wurden.

In Bezug auf die Dividende weist Kering derzeit eine Dividendenrendite von 1,28 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In den letzten 12 Monaten hat Kering eine Performance von 20,28 % erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche eine Überperformance von +20,28 % bedeutet. Sowohl in Bezug auf den Branchenvergleich als auch auf den Sektor "Zyklische Konsumgüter" wird die Aktie daher als gut bewertet.

