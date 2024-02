Kering Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die französische Luxusmode- und Lifestyle-Marke Kering hat eine solide Dividendenrendite von 1,28 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs. Obwohl diese leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,67 Prozent liegt, wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer positiven Langzeitstimmung führt. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität sorgen für eine gute Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild. Allerdings blieb die Rate der Stimmungsänderung im betrachteten Zeitraum unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse der Kering-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs liegt etwa 4,77 Prozent unter dem GD200, was als neutrales Signal gewertet wird. Andererseits weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet, ein positives Signal auf, da der Kurs um 9,41 Prozent über dem GD50 liegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Kering-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zeigte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,28 Prozent, was 20,28 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" liegt Kering aktuell 20,28 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.