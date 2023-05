Kering Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Kurs der Aktie Kering steht am 20.05.2023, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse EN Paris bei 535.1 EUR. Der Titel wird der Branche "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Kering auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Kering. Es gab insgesamt zehn positive und vier negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Kering daher eine "Buy"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Kering von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Kering ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kering-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60,06, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,64, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Kering hat mit einer Dividendenrendite von 1,23 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (23.5%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -22,27. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kering-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

