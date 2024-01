Kering Aktie: Was wird das noch werden?

Kering, ein führender Akteur im Finanzmarkt, hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit vieler Analysten auf sich gezogen. Nach Meinung von Experten ist die Aktie von Kering derzeit unterbewertet und weist ein erhebliches Kurspotenzial auf.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 12.01.2024 verzeichnete Kering einen Kursrückgang von -2,25%, was die Gesamtverluste der letzten fünf Handelstage auf -5,88% brachte. Diese negative Entwicklung spiegelt eine gewisse Pessimismus am Markt wider.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel von Kering wird von Bankanalysten auf 451,86 EUR festgelegt. Dies deutet auf ein Kurspotenzial von +24,55% hin, was bedeutet, dass die Aktie laut Experten deutlich unterbewertet ist.

Die Meinungen der Analysten sind gespalten. Während 3 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 7 weitere Analysten die Aktie als kaufenswert an, jedoch ohne Euphorie. 20 Experten halten die Aktie für neutral, während 2 Analysten der Meinung sind, dass ein Verkauf angebracht ist. Insgesamt sind jedoch immer noch 31,25% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Meinungen der Analysten gibt es auch das “Guru-Rating”, das zuvor als “Guru-Rating ALT” bekannt war. Dieser bewährte Trend-Indikator zeigt weiterhin eine positive Einschätzung für die Aktie.

Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass die Aktie von Kering derzeit unterbewertet ist und ein erhebliches Kurspotenzial aufweist. Die unterschiedlichen Meinungen der Analysten spiegeln die Unsicherheit am Markt wider, aber das Guru-Rating bestätigt eine optimistische Sichtweise auf die zukünftige Entwicklung der Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Kering-Analyse von 12.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kering jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Kering Aktie

Kering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...