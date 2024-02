Kering Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die französische Luxusgüterfirma Kering erhält von Analysten eine positive Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei +1,28 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Kering gesprochen, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen jedoch die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse, insbesondere der Relative Strength-Index (RSI), zeigt ebenfalls positive Signale für Kering. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 27,59 und wird als "Gut" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 59,17 und erhält eine "Neutral"-Einschätzung, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Kering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings gibt es eine negative Veränderung der Stimmung, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie vergeben wird.

