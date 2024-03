Kering Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Kering-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 436,91 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 353,75 EUR, was einem Unterschied von -19,03 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (400,01 EUR) liegt mit einem Unterschied von -11,56 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kering-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 1 zu 1,28 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Kering lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. Die Diskussionsintensität ist mittel, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, wodurch eine "Gut"-Einstufung resultiert. Insgesamt ergibt sich für Kering in diesem Punkt also eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Kering hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.