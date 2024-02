Kering Aktie: War das schon alles?

In den letzten zwei Wochen gab es positive Diskussionen über das Unternehmen Kering in den sozialen Medien. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich negative Themen im Fokus der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Eine automatische Analyse der Kommunikation ergab gleich viele "Gut"- und "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 1, was eine positive Differenz von +1,28 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher positiv mit "Gut".

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität rund um Kering zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kering weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Kering führt zu einer Einstufung von "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

