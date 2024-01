Kering Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Kering in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 20,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent verzeichneten, bedeutet dies eine Outperformance von +20,28 Prozent für Kering. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Kering um 20,28 Prozent über dem Durchschnittswert in diesem Sektor liegt. Aufgrund dieser Überperformance hat Kering in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating erhalten.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet fällt auf, dass die Diskussionsintensität für Kering stark zugenommen hat. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Grundlage.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kering-Aktie aktuell mit einem Wert von 77,55 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Kering-Aktie derzeit unter dem GD200-Wert von 476,49 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 399,2 EUR, was einer "Neutral"-Wertung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt zeigt die Analyse eine starke Performance von Kering im Branchenvergleich, jedoch gibt es gemischte Signale hinsichtlich des Sentiments und der technischen Analyse, die zu verschiedenen Bewertungen führen. Anleger sollten daher diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.

