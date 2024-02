Kering Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Aktienkurs des Unternehmens Kering hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 20,28 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Speziell in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat Kering die durchschnittliche Jahresperformance deutlich übertroffen. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung gegenüber Kering überwiegend positiv ist. In den letzten Tagen gab es sieben positive und sechs negative Tage, wobei die neuesten Nachrichten hauptsächlich positiv sind. Deshalb erhält Kering eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse und eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Jedoch wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien gegenüber Kering verzeichnet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Insgesamt erhält Kering daher auf dieser Stufe die Bewertung "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Kering-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Für den RSI7 liegt der Wert bei 9,37, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 einen Wert von 31,61 aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.