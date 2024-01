Kering Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kering. Der RSI7 liegt aktuell bei 79,14 Punkten, was darauf hinweist, dass Kering überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,18, was bedeutet, dass Kering weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Kering in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Aus der Analyse der sozialen Medien ergibt sich eine "Gut" Empfehlung.

Bezüglich der Dividende von 1,28 % ist Kering im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" (0 %) höher zu bewerten, da die Differenz 1,28 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich die Einstufung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kering beträgt 24, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche neutrale Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit für Kering eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI, eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung und der Dividende, sowie eine "Neutral"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.