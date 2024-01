Kering Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Kering schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Mit einem Unterschied von 1,28 Prozentpunkten (1,28 % gegenüber 0 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kering 24, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" als neutral eingestuft wird. Die Redaktion gibt der Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Verglichen mit anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Kering-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,28 Prozent erzielt, was 20,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kering-Aktie sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt. Daher erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.