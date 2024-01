Kering Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wesentliche Erkenntnisse über eine Aktie liefern. Bei Kering zeigte sich eine starke Diskussionsintensität und eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führte. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer negativen Bewertung führte, und insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Dieser zeigt an, dass Kering derzeit mit einem Wert von 77,55 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Eine Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergab jedoch einen Wert von 54, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass Kering mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,25 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Kering in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +20,28 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite von Kering um 20,28 Prozent höher. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.