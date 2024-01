Kering Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kering beträgt das aktuelle KGV 24, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Kering daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand dieses RSI ist die Kering aktuell mit dem Wert 70,02 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 52, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren gegenüber Kering, wobei die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend positiv waren. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Kering daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Kering für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Kering für die vergangenen Monate eine neutrale Diskussionsintensität gezeigt, jedoch auch eine eher schlechte Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung für Kering.

Kering kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Kering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kering-Analyse.

Kering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...