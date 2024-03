Kering Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse der Kering-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 444,61 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 415,75 EUR liegt, was einem Unterschied von -6,49 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 394,05 EUR, wobei der letzte Schlusskurs um +5,51 Prozent darüber liegt. In diesem Fall wird die Kering-Aktie als "Gut" eingestuft, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Kering mit 1,28 % eine höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (0 %) auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 24,25 ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Kering-Aktie.

