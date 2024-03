Kering Aktie: Schlechte Nachrichten!

Kering: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Kering können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten hat die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Kering in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Kering mit 1,28 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Kering mit einer Rendite von 20,28 Prozent mehr als 20 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Kering liegt auf 7-Tage-Basis bei 70,09 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis ist Kering weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Kering-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

