Kering: Aktie mit Potenzial - Kursziel 617,10 EUR

Die Aktien von Kering sind in den Augen einiger Analysten aktuell unterbewertet. Das Kursziel von 617,10 EUR birgt ein Potenzial von +13,98% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 20.07.2023 erreichte die Aktie einen Anstieg um +2,07%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 617,10 EUR

• Guru-Rating bleibt bei stabilen 3,53

Gestern hat sich der Wert der Kerring-Aktie am Finanzmarkt um +2,07% erhöht und summiert sich damit in einer Woche auf insgesamt +8,28%. Dies dürfte eine optimistische Stimmung am Markt widerspiegeln.

Obwohl die Meinungen darüber geteilt sind, ob die jüngste positive Entwicklung erwartet wurde oder nicht – das mittelfristige Ziel für den Preis pro Aktie liegt im Durchschnitt bei rund 618EUR; dies entspricht einem potentiellen Gewinn von fast +14%.

Aktuell empfehlen fünf Bankanalysten den Kauf...