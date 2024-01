Kering Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Kering hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" deutlich verbessert. Mit einer Rendite von 20,28 Prozent liegt Kering hier um mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, hat Kering mit 20,28 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kering mit 24,25 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist hier einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Kering-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 468,65 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 350,5 EUR, was einem Unterschied von -25,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (394,38 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -11,13 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Kering sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 83,77 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 71,78 Punkten, was zu einer insgesamt negativen "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse führt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Aktie von Kering im vergangenen Jahr eine sehr gute Performance gezeigt hat, jedoch aus technischer und RSI-Sicht derzeit als "Schlecht" bewertet wird.

