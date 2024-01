Kering Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Das Anleger-Sentiment für die Kering-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, die vor allem positive Themen hervorgehoben haben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Stimmung weiterhin positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Kering-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 479,38 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 378,4 EUR lag. Dies entspricht einer Abweichung von -21,06 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -5,26 Prozent und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überkaufte Situation hin, da der Wert bei 81,39 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Kering-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,25 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

