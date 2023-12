Kering Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Kering liegt bei 61,59, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 52,92 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Kering eine Rendite von 1,28%, was einem Mehrertrag von 1,28 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Kering eingestellt waren. Es gab fünf positive und acht negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kering daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Es wurden jedoch mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wovon die Mehrheit positiv war. Dies führt zu einer insgesamt "Gut" Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kering beträgt aktuell 24. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist dies weder unterbewertet noch überbewertet. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

