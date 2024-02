Kering Aktie: Keine Angst!

Die Dividendenrendite von Kering beträgt 1,28 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,67 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von den Analysten neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität hoch ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als gut eingestuft, da auch berechenbare Signale überwiegend positiv waren.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kering beträgt 24, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen als neutral bewertet wird.

Insgesamt erhält Kering also in mehreren Bereichen neutrale oder positive Bewertungen, sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik, das Sentiment, die Anleger-Stimmung als auch aus fundamentalen Gesichtspunkten.

