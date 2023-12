Kering Aktie: Kann das wirklich sein?

Die technische Analyse zeigt, dass der Kering-Aktienkurs mit 397,8 EUR derzeit um 1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage hinweg wird die Bewertung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -18,03 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende können Investoren, die derzeit in die Aktie von Kering investieren, eine Dividendenrendite von 1,28 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,28 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter bedeutet. Damit schneidet das Unternehmen in Bezug auf die Ausschüttungspolitik gut ab.

Der Relative Strength-Index (RSI) signalisiert bei einem Niveau von 61,59 eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 52,92 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem RSI.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kering 24. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" ist dies weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

