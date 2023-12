Kering Aktie: Jubelschreie!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte in naher Zukunft Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Kering wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 15,93 Punkten, was darauf hindeutet, dass Kering überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 42,03, was bedeutet, dass Kering weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral" Bewertung erhält.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Kering derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 490,22 EUR, während der Kurs der Aktie (427,05 EUR) um -12,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis des vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 403,7 EUR, was einer Abweichung von +5,78 Prozent entspricht, und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies einer "Neutral" Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Kering ist überwiegend positiv. In den letzten Tagen gab es 11 positive und drei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, weshalb Kering eine "Gut"-Einschätzung erhält. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Kering von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,28 Prozent, was 20,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") und der gleichen Branche ("Textilien Bekleidung und Luxusgüter") überperformt Kering deutlich und erhält daher insgesamt ein "Gut"-Rating.

