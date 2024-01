Kering Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was sich auch auf die Einschätzung von Aktien auswirken kann. Bei Kering wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderungsrate war jedoch eher negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse wurden trendfolgende Indikatoren untersucht, um festzustellen, ob sich die Kering-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der langfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 464,57 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 361 EUR liegt, was einer Abweichung von -22,29 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -7,73 Prozent. Basierend auf diesen Indikatoren erhält die Kering-Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Zyklische Konsumgüter" hat die Kering-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 20,28 Prozent erzielt, was 20,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" schneidet Kering mit einer Rendite von 20,28 Prozent über dem Durchschnitt gut ab.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Kering höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche, was zu einer guten Einstufung führt. Die Differenz beträgt 1,28 Prozentpunkte.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Kering-Aktie, mit einer neutralen Stimmungsbewertung, jedoch guten Ergebnissen in Bezug auf Aktienkurs und Dividendenpolitik.

