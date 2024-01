Kering Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Kering haben sich in den letzten Wochen verbessert. Unsere Analyse zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Die Gesamtbewertung für die Aktie ist daher "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Kering bei 360 EUR liegt, was einer Entfernung von -22,86 Prozent vom GD200 (466,66 EUR) entspricht. Dies ist ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 392,46 EUR, was zu einem Abstand von -8,27 Prozent führt. Auch dies ist ein "Schlecht"-Signal, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Kering beträgt derzeit 1,28 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird ein Wert von 58,23 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 76,26 und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine Gesamteinschätzung der Kering-Aktie als "Schlecht".