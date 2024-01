Kering Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Kering-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 468,65 EUR erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 350,5 EUR, was einer Abweichung von -25,21 Prozent vom Durchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 394,38 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,13 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, so können Investoren, die in die Kering-Aktie investieren, eine Dividendenrendite von 1,28 % erzielen, was 1,28 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgütern liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Kering-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 20,28 Prozent erzielt hat, während die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" nur auf eine mittlere Rendite von 0 Prozent kommt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kering aktuell bei 24,25, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.