Kering Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Fakten, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Kering zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in den letzten Monaten nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse der Kering-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem Wert der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kering-Aktie zeigt einen Wert von 82,03, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird und daher zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" erzielte Kering eine Outperformance von +20,28 Prozent in den letzten 12 Monaten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Ebenso übertraf Kering den Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors um 20,28 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

