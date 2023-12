Kering Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Das französische Luxusgüterunternehmen Kering wird derzeit neutral bewertet, sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,25 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was einer Neutral-Bewertung entspricht. Auch in der technischen Analyse zeigt sich eine neutrale Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs bei 491,82 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 410,45 EUR notiert und damit -16,54 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50 zeigt hingegen einen Abstand von +1,64 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer schlechten Bewertung führt. Obwohl keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über die Aktie festgestellt wurden, spiegelt das negative Stimmungsbild wider, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat.

Die Anleger-Stimmung hingegen wird als positiv bewertet, da private Nutzer in sozialen Medien den Wert überwiegend positiv bewertet haben. Auch die diversen Kommentare und Wortmeldungen der letzten Wochen deuten auf eine positive Stimmung hin. Die Redaktion hat zudem 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Insgesamt wird Kering also sowohl aus fundamentaler, technischer, und sentimentaler Sicht neutral bis positiv bewertet.

Kering kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Kering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kering-Analyse.

Kering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...