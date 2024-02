Kering Aktie: Interessante Aussichten?

Die Kering hat in den letzten 12 Monaten eine positive Wertentwicklung von 20,28 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die bei 0 Prozent liegt, zeigt Kering eine Outperformance von +20,28 Prozent. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Wertentwicklung von Kering mit 20,28 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der Kurs der Kering derzeit -2,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der Kurs jedoch um -17,72 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer negativen Einstufung auf dieser Basis führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kering liegt bei 27,59 und wird daher als "Gut" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 59,17 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis des RSI.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Kering zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung für Kering ist jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Kering-Analyse vom 04.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kering-Analyse.

Kering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...