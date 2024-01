Kering Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kering liegt mit einem Wert von 24,25 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Wachstumsaktien weisen üblicherweise ein höheres KGV auf. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Kering eine Performance von 20,28 Prozent, was einer Outperformance von +20,28 Prozent im Branchenvergleich für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 20,28 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Kering in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zur Einschätzung "Gut" für die Aktie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung deutet darauf hin, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Kering-Aktie führt.

