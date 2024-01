Kering Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Kering. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Kering daher ein "gut"-Rating auf dieser Stufe.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Kering-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) als "überkauft" eingestuft wird. Daher erhält sie in diesem Punkt eine "schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Kering zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien stand. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, aber auch negative Themen wurden in den vergangenen Tagen häufig diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Bewertung. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass hauptsächlich "gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt neun an der Zahl.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kering derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "gut"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Die Differenz beträgt 1,28 Prozentpunkte.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Stimmung und der Dividendenpolitik eine positive Bewertung für die Aktie von Kering.

