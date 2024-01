Kering Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Kering- Aktie: Bewertung auf Basis fundamentaler und technischer Kriterien

Die Kering-Aktie wird derzeit weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,25, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 464,57 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 361 EUR liegt, was einer Abweichung von -22,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung auf dieser Basis. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts von 391,24 EUR ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Kering auf Basis trendfolgender Indikatoren somit eine schlechte Bewertung.

Hinsichtlich des Relative Strength Index wird die Kering-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft, da sie weder als überkauft noch als überverkauft gilt (7-Tage-RSI: 47,21 Punkte, 25-Tage-RSI: 69,9 Punkte).

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Kering eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird jedoch als schlecht bewertet, da eine negative Veränderung identifiziert wurde. Insgesamt ergibt sich somit ein schlechtes langfristiges Stimmungsbild.

Die Bewertung der Kering-Aktie basierend auf fundamentalen und technischen Kriterien zeigt eine neutrale bis schlechte Tendenz. Anleger sollten diese Aspekte bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.

