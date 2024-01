Kering Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Kering-Aktie wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten bestimmt, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unseren Analysten zufolge wurden die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Kering in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei wurden sechs konkret berechnete Signale berücksichtigt, wovon sechs als "gut" und keines als "schlecht" eingestuft wurden. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf die Handelssignale eine positive Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (Zyklische Konsumgüter) erzielte die Kering-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,28 Prozent, was 20,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent, wobei Kering aktuell 20,28 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Kering derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als positiv eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kering-Aktie liegt bei 82 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und daher eine negative Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (59,83) zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für Kering basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die Kering-Aktie hinsichtlich der Stimmung, der Branchenvergleich Aktienkurs, der Dividende und des Relative Strength Index unterschiedliche Bewertungen erhält, wobei die Stimmung und der Branchenvergleich als positiv und die Dividendenpolitik als neutral bewertet werden.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Kering-Analyse vom 08.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kering-Analyse.

Kering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...