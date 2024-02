Kering Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Kering-Aktie hat sich in den letzten Tagen mit einem Kurs von 411,9 EUR um +6,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Kurzfristig wird die Einschätzung als "Gut" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei -9,18 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt 1,28 Prozent, was 1,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auf Grundlage dieser Dividendenpolitik erhält die Kering-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich uneinheitlich, mit überwiegend negativen Meinungen in den sozialen Medien. Dennoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Kering diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Internetkommunikation hat in den letzten Wochen kaum starke positive oder negative Ausschläge gezeigt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

