Kering Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Kering-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 428,2 EUR eine Entfernung von -4,77 Prozent vom GD200 (449,63 EUR) hat, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Hingegen weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 391,36 EUR auf, was bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +9,41 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Kering-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kering hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Kering bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Kering 1,28 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (1,67) liegt. Daher bekommt Kering für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Abschließend wird die Kering-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI von 11,68 Punkten zeigt, dass die Kering-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI25 von 24,16 zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Somit erhält Kering eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

