Kering Aktie: Die Bären zittern!

Die Kering-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 1,28 Prozent, die 1,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Kering-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Kering in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun positiven und fünf negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben währenddessen mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv ausfielen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anlegerstimmung. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der Kering-Aktie für die letzten 200 Handelstage 488,56 EUR beträgt, während der letzte Schlusskurs bei 407,35 EUR liegt. Dies entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (403,3 EUR), ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Kering-Aktie mit 20,28 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite von Kering mit 20,28 Prozent signifikant darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

