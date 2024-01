Kering Aktie: Aus und vorbei!

Der Aktienkurs von Kering hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 20,28 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent, wobei Kering aktuell 20,28 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Kering derzeit aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 480,38 EUR, während der Kurs der Aktie bei 379,45 EUR liegt, was einer Abweichung von -21,01 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 399,98 EUR, was einer Abweichung von -5,13 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kering-Aktie weist einen Wert von 82 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage Basis 59,83, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie nach RSI-Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung in Bezug auf die Kering-Aktie wird auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen in sozialen Plattformen beeinflusst. Überwiegend positiv waren die Kommentare in den sozialen Medien, jedoch wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergibt sechs "Gut" und null "Schlecht" Signale, was zu einer "Gut" Bewertung hinsichtlich der Stimmung führt.

Kering kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Kering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kering-Analyse.

Kering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...