Kering Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die französische Luxusgüter- und Bekleidungsmarke Kering verzeichnet eine Dividendenrendite von 1,28%. Das liegt über dem Branchendurchschnitt von 0%, wodurch die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung und das Interesse an Kering haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies spiegelt sich in einer gesteigerten Diskussionsaktivität in den sozialen Medien wider, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kering liegt bei 58,23 und wird daher als neutral eingestuft. Der RSI25, der die Entwicklung über 25 Tage betrachtet, liegt bei 76,26 und wird als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in Bezug auf Kering in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Kering hinsichtlich Dividendenrendite, Sentiment und Anleger-Stimmung, während der technische Indikator RSI eine neutrale bis negative Bewertung liefert.

Kering kaufen, halten oder verkaufen?

