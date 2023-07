Kering-Aktie: Analysten sehen Potenzial von 14,62%

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Kursentwicklung der Aktie von Kering am gestrigen Handelstag betrug -0,54%. In den vergangenen fünf Tagen stieg sie jedoch um +8,99%. Die Bankanalysten prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 617,10 EUR. Wenn die Vorhersage zutrifft, eröffnet das den Investoren ein beachtliches Potenzial in Höhe von +14,62%.

• Am 24.07.2023 verlor die Aktie -0,54%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 617,10 EUR

• Das Guru-Rating beträgt weiterhin 3,53

Obwohl nicht alle Analysten positiv gestimmt sind und zwei sogar einen Verkauf empfehlen würden, setzen sich insgesamt optimistische Experteneinschätzungen durch. Der Großteil sieht die Aktie als Kauf oder zur Haltung geeignet an.

Eine positive Ergänzung dazu ist das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches nach wie vor bei “Guru-Rating ALT” bleibt.