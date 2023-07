Kering-Aktie +5,5%: Zeit für einen Einstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Nach dem deutlichen Abverkauf in der Luxusbranche ziehen die Aktien von Kering (WKN: 851223) am Mittwoch wieder an. Aber was steckt hinter dem Kursanstieg? Und ist die Aktie vielleicht jetzt sogar interessanter als der große Konkurrent LVMH?