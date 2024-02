Keras Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Aktie von Keras wird aufgrund ihres niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 1,26 als unterbewertet eingestuft, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" eine Unterbewertung von 96 Prozent darstellt. Dies ergibt eine positive Beurteilung aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Keras diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Bereich der Dividendenrendite schüttet Keras im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,83 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gab. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Keras gemäß der vorgenommenen Analysen eine insgesamt eher negative Bewertung.