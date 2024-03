Keppel-Kbs Us Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Keppel Pacific Oak US REIT von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab eine Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Keppel Pacific Oak US REIT verläuft aktuell bei 0,26 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,134 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -48,46 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,24 USD, was einer Differenz von -44,17 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Keppel Pacific Oak US REIT-Aktie beträgt aktuell 30, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet hingegen auf eine Überkauftheit hin und wird daher mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Keppel Pacific Oak US REIT festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse, während das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet werden.