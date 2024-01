Keppel-Kbs Us Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Keppel":

Die Keppel Pacific Oak US REIT hat sich mit einem Kurs von 0,375 USD um +33,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung als "Gut" beibehalten, da die Distanz zum GD200 bei +25 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Keppel Pacific Oak US REIT in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch ebenfalls ein "Neutral"-Rating gegeben wird. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 20 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.